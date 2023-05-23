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Dünya
AA 23.05.2023 12:49

"Apple'a 13 milyar euroluk vergi davası" Adalet Divanı'nda görüşülüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Apple'a 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden mahkeme kararının temyiz duruşması Avrupa Adalet Divanı'nda başladı.

"Apple'a 13 milyar euroluk vergi davası" Adalet Divanı'nda görüşülüyor

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, bugün, AB ile Apple arasındaki hukuki mücadelede Komisyon'un açtığı temyiz davasını görüşüyor.

AB Komisyonu, Apple'a 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden alt mahkeme kararında hukuki hatalar yapıldığını iddia ediyor.

Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar euroluk vergi ödemesi gerekip gerekmediği açıklık kazanacak.

AB Apple davası süreci

AB Komisyonu, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın Avrupa faaliyetleri için İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016'da tamamlamıştı.

Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003- 2014 arasındaki dönem için 13 milyar euro ve faizinin tahsil edilmesini kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle suçlamış, İrlanda yönetimi ve Apple şirketi, Komisyon'un kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Dava, Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi'nde ele alınmıştı.

Bu mahkeme, 2020'de İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.

Genel Mahkeme, Apple'a İrlanda'da ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.

AB Komisyonu, Genel Mahkemesi'nin kararında hukuki hatalar yapıldığını, Komisyon'un para cezası uygulama kararının gerekçelerini yeterince değerlendirmediğini ve çelişkili mantık kullandığını iddia etmiş ve davayı temyize götürmüştü.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na taşınabiliyor.

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