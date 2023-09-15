Apple, radyasyon nedeniyle iPhone 12'yi güncelleyecek

Jean-Noel Barrot, Apple'ın önümüzdeki günlerde ülkedeki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi sunacağını söyledi.

Bir düzenleyicinin çok fazla elektromanyetik radyasyon tespit etmesi üzerine Fransa'da iPhone 12 satışları durduruldu.

Apple'a sorunu çözmesi söylendi.

Firma, yeni güncellemenin yalnızca belirli bir test protokolünün mevcut olduğu Fransa'daki kullanıcılar için geçerli olacağını söyledi.

Amerikan teknoloji devi, radyasyon bulgularının bu test girişiminin bir sonucu olduğunu ve bunun "bir güvenlik endişesi olmadığını" öne sürdü.

iPhone 12 akıllı telefonu ilk olarak Eylül 2020'de piyasaya sürüldü ve halen dünya çapında satılıyor.