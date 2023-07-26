Apple çalışanlarına özel üretilen ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada

Şirketin 1990’larda bazı çalışanları için yaptırdığı ve bir konferansta dağıtılan bu ayakkabılardan daha önce satışa çıkan hiç olmamıştı.

Beyaz ayakkabıların üzerinde Apple’ın gökkuşağı renklerindeki eski logosu yer alıyor.

Sotheby’s bu ayakkabının “görülen en nadir ürünlerden” olduğunu söylüyor.

Açık artırma ilanında Omega tarafından üretilen bu 41 numara deri ayakkabının kutusunda ve hiç kullanılmamış olduğu, fakat tabanında bazı sararmalar olduğu aktarılıyor.

Apple’ın geçmişte ürettirdiği veya dağıttığı hatıra eşyaları yıllar içinde büyük değerlere kavuştu. Hayranları, şirketin son teknolojilerine gösterdiği ilgi kadar geçmişteki ürünleriyle de ilgileniyor.

Yakın zamanda, açılmamış ilk seri iPhone’lardan biri de 190 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmuştu.

Apple 2015’te lüks Hermes markasıyla da bir saat kayışı koleksiyonu için işbirliği yapmıştı.

Apple’ın ABD’deki California eyaletinde yer alan merkezinde çalışanları için ürettiği Apple Park ceketleri de bulunuyor.