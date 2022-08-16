S&D Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, AP Başkanı Metsola'ya mektup yazarak, Yunanistan'daki muhalefet partisi PASOK'un lideri ve aynı zamanda AP milletvekili olan Nikos Andrulakis'in "Predator" adlı casus yazılımla Yunan istihbaratı tarafından takip edilmesine tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Garcia Perez, ulusal bir istihbarat servisinin yasa dışı şekilde muhalif bir lideri ve bir AP milletvekilini dinlemesinin hukukun üstünlüğünün, AB anlaşmalarının ve demokrasi ilkesinin ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Garcia Perez, mektubunda, "AB Komisyonu kapsamlı bir soruşturma istedi ancak Avrupa Parlamentosu Başkanının hala sessiz kalmasından üzüntü duyuyorum. Bu nedenle Yunanistan'dan acilen bir soruşturma başlatması ve derhal bu takibin arkasında yatan kararları açıklamaları için talepte bulunmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Andrulakis'in AP üyesi olarak dokunulmazlığı bulunduğuna dikkati çeken Garcia Perez, "Parlamentonun başkanı olduğunuz için size çağrım; Andrulakis olayında parlamento dokunulmazlığı hakkındaki AB müktesebatına neden uyulmadığına açıklık getirmelerini Yunanistan makamlarından istemenizdir." ifadesine yer verdi.

Yunanistan'daki dinleme skandalı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), PASOK lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator"la dinlediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, konuya ilişkin "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı. EYP'nin güçsüz olmasını isteyen çok sayıda düşmanlarının olduğunu ileri süren Miçotakis, "Yunanistan dışında bazı karanlık güçler, ülkede herhangi bir istikrarsızlık planı üzerinde çalışıyorlarsa, Yunanistan'ın güçlü olduğunu bilmeliler." diye konuşmuştu.

AB Komisyonu, "Predator"la telefon dinleme olaylarına ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında Yunanistan'dan bilgi talebinde bulunmuştu.