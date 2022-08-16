ABD'nin New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde yaşayan Bob Jablonski, 14 yaşındayken Jersey City Halk Kütüphanesi'nden bir kitap ödünç aldı.

Jablonski, ödünç aldığı yazar Oden Rudolph'un Hitler isimli kitabını 75 yılın ardından kütüphaneye iade etti.

Kitabı temizlik yaparken buldu

Kütüphaneden 14 yaşındayken ödünç aldığı kitabı 89 yaşında teslim eden Jablonski, evinde temizlik yaptığı esnada kitabı bulduğunu söyledi.

Yetkililer, Jablonski tarafından iade edilen kitapta yıpranma veya hasar bulunmadığını söyledi:

"Çalışanlar, kitabı ve Jablonski'nin 1947'deki kütüphane deneyimini çok merak ediyor. Fakat Jablonski ziyareti ile ilgili detayları pek hatırlamıyor."

Kitabın arasında kütüphane referans kartının bulunduğu da öğrenildi.

Teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza kaldırılmıştı

Jersey City Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Kate Davis Hudson olayın ardından açıklama yaptı:

"Eğer biri Bay Jablosnki ile aynı duruma düşerse, lütfen binlerce dolar ceza ödemekten korkmasın. Bay Jablonski 70 yıl sonra bile kitabı hiçbir borcu olmadan geri getirdi, siz de yapabilirsiniz."

Jersey City Halk Kütüphanesi geçtiğimiz yıl teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza ücretini kaldırmıştı.