AP'den yapılan açıklamada, Metsola'nın 16 Ocak'ta düzenlenecek AP Genel Kurulu'nda talebi duyuracağı bildirildi.

Açıklamada, hangi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Belçika makamlarından talep geldiği belirtilmedi.

İtalyan gazetesi La Repubblica, Belçika yargı makamlarının daha önce soruşturmada isimleri geçen İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyeceğini yazmıştı.

Belçika yargısının talebi 16 Ocak'ta Genel Kurulda duyurulduktan sonra karar teklifi için Yasal İşler Komitesine gönderilecek. Komite, bir raportör atayacak ve taleplerle ilgili bir oturum düzenlenebilecek.

Raportörün hazırlayacağı taslak rapor komitede tartışılıp oylanacak. Raporda öngörülen tavsiye kararı AP Genel Kuruluna gönderilecek. Karar, Genel Kurulda yapılacak oylamada kesinleşecek.

AP'nin tüm prosedürü 13 Şubat'a kadar tamamlaması bekleniyor.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Tarabella'nın Belçika'daki evinde de arama yapılmıştı. Arama, Belçika yasaları gereğince AP Başkanı Metsola'nın nezaretinde yürütülmüştü.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Polonya'daki Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.