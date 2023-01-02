Bakan Lambrecht'in Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarının yer aldığı video, kamuoyunda "utanç verici" ve "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Almanya'da ana muhalefette olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) eski Genel Başkanı Armin Laschet, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Berlin'de akıllarını mı yitirdiler? Şansölye, Almanya'nın Avrupa ve dünyadaki etkisini gerçekten umursamıyor mu?" ifadesine yer vererek Lambrecht'e tepki gösterdi.

"Artık bizi bu şekilde kim ciddiye alabilir ki?"

CDU'nun Savunma Komisyonu üyesi Serap Güler de Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını istedi.

Güler, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arka planda yılbaşı havai fişekleri eşliğinde savaş hakkında yaptığı konuşma, utançlar serisini taçlandırıyor. Dolayısıyla Şansölye, bu bakanı tutmaya devam ettiği ve böylece ülkemizin itibarına daha fazla zarar verdiği her dakika için sorumlu tutulabilir" ifadelerine yer vererek bakanın istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Serap Güler, ayrıca, "Artık bizi (Almanya) bu şekilde kim ciddiye alabilir ki?" ifadesini kullandı.

CDU'lu milletvekili Thomas Rachel de Labrecht'i eleştirerek, "Sosyal Demokrat Partili Savunma Bakanı ülkemize zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanın ve iletişim ekibinin meselesi"

Hür Demokrat Partili (FDP) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise konuya mesafeli yaklaştığını ifade ederek, "Söz konusu yeni yıl videosu, bakanın ve iletişim ekibinin meselesidir. Ben şahsen bu ortamı biraz talihsiz buluyorum. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Instagram'da paylaşılan videoda Lambrecht, 2022'yi patlayan havai fişeklerin arasında değerlendirmişti.

Lambrecht paylaşımında, "Avrupa'nın ortasında devam eden bir savaş var ve bununla bağlantılı olarak birçok özel izlenim edindim. İlginç ve harika insanlarla pek çok kez karşılaştım" ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü ise bunun özel olarak kaydedilmiş bir video olduğunu ve bakanlık kaynaklarının kullanılmadığını belirterek, yorum yapmaktan kaçındı.

Sosyal medya kullanıcıları da Savunma Bakanı Lambrecht'in yeni yıl mesajını havai fişek sesleri arasında vermesini "utanç verici" ve "uygunsuz" şeklinde nitelendirdi.