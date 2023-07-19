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Dünya
AA 19.07.2023 22:46

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir milletvekilinin evinde arama yapıldı

Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Belçikalı milletvekili Marie Arena'nın evi ile yakınlarına ait bazı yerlerde aramalar yapıldı.

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir milletvekilinin evinde arama yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, yolsuzluk soruşturması kapsamında aramalar milletvekili Marie Arena'nın evi dahil Brüksel'deki 6 noktada yürütüldü.

Aramaların Aralık 2022'de başlatılan yolsuzluk soruşturmasının parçası olduğu, bazı belgeler ile bilgisayar gibi cihazlara el koyulduğu bildirildi. Aramalar sonucunda gözaltına alınan kimse bulunmadığı açıklandı.

Bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda 1,5 milyon euro ele geçirilmişti

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) sosyalist milletvekillerinden Belçikalı Arena'nın adı, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan baş şüpheli eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ile iletişimi nedeniyle sık sık basında yer almıştı.

Arena, bazı gazeteciler ve meslektaşlarının kendisine yönelik suçlamaları nedeniyle AP'nin insan hakları alt komitesi başkanlığından ocak ayında istifa etmişti.

Belçika makamlarının geçen yıl sonunda başlattığı soruşturmada, AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antionio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı, AP çalışanı Francesco Giorgi ile STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca, İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella gözaltına alınmıştı.

O dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda nakit olarak yaklaşık 1,5 milyon euro ele geçirilmişti.

Rüşvet çarkının lideri olduğu öne sürülen Panzeri polisle işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Belçika'da soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların tamamı şartlı tahliye edilmişti.

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