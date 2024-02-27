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Dünya
AA 27.02.2024 11:00

Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı

Bilim insanları, Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandığını açıkladı.

Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı
[Fotograf: AA]

The Guardian gazetesinin haberine göre, Arjantin'in Antarktika bilimsel araştırma istasyonu Primavera Üssü'ndeki bilim insanları, ölen iki kutup martısını inceledi.

Bilim insanları, iki kutup martısında kuş gribi (H5N1) görüldüğüne işaret ederek bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğunu kaydetti.

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi ise Antarktika'daki Hope Bay'da da H5N1 olduğundan şüphelenilen bazı vakalara rastlandığını bildirdi.

Araştırma ekibinin raporunda, "Bu keşif, kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez H5N1 virüsünün Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, bilim insanları kuş gribinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini, virüsün kıta ana karasına göçmen kuşlar tarafından getirilmiş olabileceğini belirtti.

H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu.

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Antarktika Kuş Gribi
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