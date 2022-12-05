Rylee MacNamara adlı genç kız okula gitmek üzere evinden yeni çıkmışken aniden bir rakunun saldırısına uğradı.

Rakun kızın sol ayağını dişleriyle kavrayarak saldırdı.

Kız çığlık atmaya başladı ve defalarca tekmelemeye çalıştı ama hayvandan tek başına kurtulamadı.

Ağladığını duyan annesi ona yardım etmek için koştu.

Anne Kelsey MacNamara, kızına eve dönmesini söylerken rakunu ensesinden tutup bahçeye atmayı başardı.

Sonra herkesi bunun "kuduz bir rakun" olduğu konusunda uyardı ve eve girdi.

Yerel hayvan kontrol yetkilileri, rakunun ormana geri döndüğünü ve henüz bulunamadığını söyledi.