Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2023 06:56

Anglikan Kilisesi Lideri: Gazze'de ateşkes çağrısı, ahlaki bir çığlıktır

Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zararın "ahlaki olarak haklı gösterilemeyeceğini" belirterek, ateşkes çağrısının, "ahlaki bir çığlık" olduğunu söyledi.

Anglikan Kilisesi Lideri: Gazze'de ateşkes çağrısı, ahlaki bir çığlıktır
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, genel rahipler meclisinde yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkes çağrısını yineledi.

Welby, krize askeri ya da siyasi bir cevabı olmadığını dile getirerek, ancak ateşkes çağrısının, birçok inançtan ve hiçbir inançtan olmayan insanlardan duydukları "ahlaki bir çığlık" olduğuna işaret etti.

Bölgede akan kanın durması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de acil ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması gerektiğini belirten Welby, "Ortak insanlığımız, İsrailliler ve Filistinliler için bugünden geleceğe adalet, güvenlik ve barış içinde bir arada yaşamayı sağlamak için başka bir yol bulmalıdır. İsa'nın adıyla, yüreklerimizden haykırıyoruz: Artık Yeter. Ölümler durmalı" dedi.

"Uluslararası insancıl hukuk, barbarlığa karşı bizim kalkanımızdır"

Anglikan Kilisesi Lideri Welby, uluslararası insancıl hukukun var olmasının nedeninin, "savaşta ortak insanlığı korumak" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası insancıl hukuk, barbarlığa karşı bizim kalkanımızdır. Uluslararası hukukun ihlaline ilişkin tüm iddiaların ilgili makamlar tarafından soruşturulması gerekmektedir. Ancak, bir dini lider olarak şunu söyleyebilirim ki; bu kadar çok sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zarar ahlaki olarak haklı gösterilemez."

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Hamas Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:23
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
07:07
Lula da Silva, çocukların öldürülmesi nedeniyle İsrail'i eleştirdi
07:05
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha öldürdü
06:25
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı
06:12
Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı
06:07
Kahire: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçü devam ediyor
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçü devam ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de yaralılar hastane bahçesinde tedavi ediliyor
Gazze'de yaralılar hastane bahçesinde tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ