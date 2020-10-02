Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Angela Merkel'den Türkiye açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile konuşmak istiyoruz. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istediğimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren AB Konseyi toplantısı, ikinci gün oturumlarıyla devam etti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.
Merkel, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile konuşmak istiyoruz. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istediğimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 14:52
Son Haberler
- 15:09
- 15:00
- 14:55
- 14:35
- 14:29
Sıradaki Haber
İngiltere'de 17 milyondan fazla kişi kısıtlama altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz