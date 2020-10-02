Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren AB Konseyi toplantısı, ikinci gün oturumlarıyla devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile konuşmak istiyoruz. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istediğimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.