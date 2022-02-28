Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amerikan borsası Rus hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu
[Fotoğraf: Reuters]
New York Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq Borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu.
NYSE ve Nasdaq'ın sitelerinde yer alan bilgilere göre, Rus telekom operatörü Mobile TeleSystems PJSC, madencilik ve çelik şirketi Mechel PAO ve emlak şirketi Cian PLC'nin hisselerinin alım satımının, mevzuata ilişkin endişelerle durdurulmasına karar verildi.
Ayrıca, Nasdaq borsasında işlem gören arama motoru operatörü Yandex ve çevrim içi perakende şirketi Ozon Holdings dahil bazı Rus şirketlerinin işlemleri durduruldu.
Rus şirketlerin hisse senetlerinin alım satımının durdurulmasına ilişkin kararın geçici olduğu belirtilirken, düzenleyici ekiplerin yeni yaptırımları incelediği aktarıldı.
Etiketler: ABD ABD Ekonomisi Rusya Ukrayna
Son Haberler
- 22:43
- 22:47
- 22:40
- 22:18
- 22:06
Sıradaki Haber
BM'den Ukrayna'da ateşkes çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz