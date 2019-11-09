Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD’li rapçi Gazzy Garcia'nın perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine saldırdı.

Lil Pump sosyal medya sitesi Instagram'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, çekimler için sete getirilen yılanı tutan Garcia’nın saniyeler içinde yılan tarafından ısırıldığı görülüyor.

Elindeki yılanı fırlatan Garcia, daha sonra kameraya yaklaşıp yılanın ısırdığı elini gösterdi.

Öte yandan görevlinin elindeki yılan, bu sırada kendisini görüntülemeye çalışan başka bir kişiye daha saldırdı.

Yılanın zehirsiz olduğu ve Garcia'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA