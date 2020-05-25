ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olan ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), online bir bayramlaşma programı organize etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katıldığı organizasyona Amerikan-İslam ilişkileri Konseyi (CAIR), Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA), Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP) ve Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) gibi çok sayıda kuruluşun temsilcisi video konferans yoluyla bağlandı.

Erdoğan'ın video konferans yoluyla bayram tebriğini, İslam dünyasına mesajını ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çabalarını anlattığı açıklamaları, katılımcılardan büyük övgü topladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz"

USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böylesine zor bir dönemde göstermiş olduğu liderlik, gerçekten takdire şayan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Erdoğan'ın COVID-19 sürecinde gösterdiği örnek devlet adamlığının büyük bir övgüyü hak ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Kılıç da tüm katılımcıların ve İslam aleminin bayramını tebrik ettikten sonra Türkiye'nin bu zor süreçte elinden geleni yaptığını örnekleriyle anlattı. Kılıç, "Dünyanın farklı kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için Türkiye olarak gayret ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ABD dahil 60'a yakın ülkeye tıbbi yardım ekipmanları gönderdiğini aktaran Kılıç, "ABD'deki ihtiyaç sahibi kesimlere de TASC aracılığıyla ulaşmaya ve desteklerimizi iletmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa katılan diğer temsilciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye Suriye, Filistin ve Keşmir gibi birçok bölgedeki mazlumlarla dayanışması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.