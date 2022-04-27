Bild gazetesindeki haberde, Ukrayna’nın mart başında Almanya’dan Gepard tanklarını talep ettiği ancak Alman hükümetinin bu talebi mühimmatın bulunmadığı gerekçesiyle reddettiği aktarıldı.

Alman hükümetinin, tankların sadece 20 dakika kullanımına yetecek kadar 23 bin merminin bulunduğu bilgisini paylaştığı belirtilen haberde, bundan dolayı Ukrayna hükümetinin dün Almanya’nın Gepard tipi tankları sağlamasından dolayı hazırlıksız yakalandığı ifade edildi.

"Almanya tanklar için yüz binlerce mühimmat satın alacak"

Haberde, Almanya’nın şimdi yakın zamanda söz konusu tanklar için yüz binlerce mühimmat satın alacağı bilgisi verildi.

Deutschlandfunk radyosunun haberinde de İsviçre hükümetinin, Almanya’nın Gepard tankları için bu ülkede üretilen mühimmatı Ukrayna’ya tedarik etmesine izin vermediği belirtildi.

Haberde, Almanya’nın bu yönde yaptığı talebin İsviçre'nin tarafsızlığına atıfta bulunarak olumsuz yanıtlandığı kaydedilerek, İsviçre’nin bu vetosundan sonra Almanya’nın Ukrayna’ya hangi mühimmatı sağlayacağının bilinmediği kaydedildi.

Almanya uçaksavar tedarik edeceğini duyurmuştu

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melniyk de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Almanya Savunma Bakanlığının Ukrayna’ya Gepard tipi tankların gönderileceğine ilişkin paylaşımı alıntılayarak "İyi bir mesaj. Sadece mühimmat yok." ifadesini kullandı.

Almanya, dün Gepard tipi uçaksavar tanklar tedarik edeceğini açıklamıştı.