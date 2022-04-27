İngiltere'de süren bilimsel araştırma yüksek tansiyon hastaları için umut vadediyor.

Çalışma başarılı olursa yılda iki kez yapılacak iğneyle yüksek tansiyon tedavisi mümkün olacak.

İngiliz Sky News kanalının haberine göre dünyada bir ilk olan çalışmada, Queen Mary University of London ile Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yürütülen çalışmada dünyadan 630, İngiltere’den de 100 hasta yer alıyor.

Üç yıl sürecek çalışmada, altı ayda bir yapılan yüksek tansiyon iğnesinin kan basıncını istenen süre yeterli seviyede tutup tutmadığı izlenecek.

Başarı sağlanması halinde, hap kullanımına alternatif olacak tedavi hipertansiyon hastaları için devrim niteliğinde olacak.