Rusya'dan gaz ve petrol tedarikine alternatif yollar arayan Almanya, kışın yaşayabileceği sıkıntılara önlem almaya çalışıyor.

Başkent Berlin'de "termos kule" inşa ediliyor.

Berlin'de Spree nehri kıyısına inşa edilen 45 metre yüksekliğinde olan yapı, güneş ve rüzgar enerjisi ile kaynama noktasına yakın ısıtılan 56 milyon litre suyu tutma kapasitesine sahip.

[Fotoğraf: AP]

50 milyon euroluk tesis,

Yapının öne çıkan özelliği ise bu miktarı, 13 saat boyunca sıcak tutabiliyor olması.

50 milyon euroluk tesis, 200 megavatlık bir termal kapasiteye sahip olacak.

[Fotoğraf: AP]

Avrupa'nın en büyük ısı depolama tesisi olacak

Termos kule, yaz aylarında Berlin'in sıcak su ihtiyacının büyük kısmını, kışın da ısınma ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek.

Tesis yıl sonunda tamamlandığında Avrupa'nın en büyük ısı depolama tesisi olması olacak.

Benzer bir proje de Hollanda'da plan aşamasında bulunuyor.