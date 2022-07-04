Yetkililer, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 102’ye çıktığını bildirdi. Bu kişilerden 75'inin boğularak, 15'inin yıldırım isabet etmesi, diğerleri ise su kaynaklı hastalık nedeniyle öldü.

Bölgenin birçok kısmı sular altında kaldı, evler ve toprak mahsulleri büyük oranda zarar gördü.

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Planlama Bakanı Muhammed Abdul Mannan, hükümetin selden etkilenen halk için "mega bir planı" olduğunu açıkladı.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Sylhet kentinde yaşayan Doli Begum, evinin harap olduğunu ve tüm yıl boyunca tüketeceği yiyecek stokunun kalmadığını söyledi.

Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'ndan önce kazazedelere fon dağıtılması düşünülüyor." ifadesini kullandı.