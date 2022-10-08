Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel’e, Berlin’e ve Kuzey Ren Vestfalya’ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin’den Amsterdam’a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yerelde de seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.