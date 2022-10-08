Kira artışları konutların enerji sınıflarına göre yapılabilecek. Enerji performansı A, B, C ve D sınıfında olan evlerin kiralarına enflasyon oranına bağlı endeksleme sistemi uygulanacak.

Böylece yüksek enerji verimliliğine sahip dairelerin kiralarına zam yapılabilecek. Enerji sınıfı E olan konutların kiraları endeksleme oranının yüzde 50'si kadar yükseltilebilecek.

En düşük enerji verimliliğine sahip olan F ve G sınıfındaki evlerin kiralarına ise bu yıl zam yapılamayacak. Söz konusu düzenleme Brüksel'deki kiralık dairelerin yüzde 65'ini etkileyecek.

Yapılan çalışmalarda Brüksel'deki kiralık konutların yüzde 30'unun G sınıfında, yüzde 15'inin E sınıfında ve yüzde 20'sinin D sınıfında olduğu ortaya koyuyor.

Yalıtımsız evler kiracıları zorluyor

Brüksel'de ev sahipleri kiralık dairelerine yüksek maliyetleri olan yalıtım ve izolasyon gibi harcamaları yapmaktan çekiniyor.

Bu durum, son dönemde yaşanan enerji kriziyle birlikte düşük enerji verimliliğine sahip konutlardaki kiracıları zor durumda bırakıyor.

Belçika'da enflasyon, eylülde 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Ülkede eylül ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 134,9, elektrik fiyatı yüzde 81,3 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 56,3 arttı.