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Almanya'nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın 2 hafta süreceği açıklandı.
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte 11 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31'e yükseldiğini açıkladı.
Gelişmelerin ardından Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasağın 2 hafta süreceği açıklandı.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı bavyera almanyaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:55
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