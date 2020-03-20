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Avusturya'dan koronavirüs kısıtlamalarını uzatma kararı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, ülkeler salgına yönelik önlemlerini arttırmaya devam ediyor.
Avusturya, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan kısıtlamaları içeren kararın süresinin uzatılacağını duyurdu.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları içeren kararın süresinin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Kurz açıklamasında," Sıkı durun. Yavaşlamamalıyız. Aldığımız önlemlere bağlı kalmalıyız" ifadelerini de kullandı.
Avusturya'da Korona virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen vaka sayısı 2 bin 203'e yükseldi.
Etiketler: avusturya koronavirüsSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:45
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