Almanya, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde 70 binden fazla Ukraynalı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moldova için bütçe desteği kararı açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, “Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın Moldova’nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.