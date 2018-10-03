Almanya'dan eski model dizel motorlu araçlar için yeni çözüm

Alman koalisyon hükümeti, yüksek zehirli egzoz gazı salan eski model dizel motorlu araçların trafikten men edilmesini engellemek için çalışmalar yapıyor.

Koalisyon hükümet ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri alınacak tedbirler üzerinde anlaştı.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, dizel motorlu araçların zararını azaltmak için düşünülen önerileri şöyle sıraladı:

"Azot oksik emisyonunu azaltıcı katalizör takılması ve masrafın kısmen bütçeden karşılanması."

Uzlaşmanın ayrıntıları açıklanacak

Andrea Nahles, otomobil üreticilerinin masrafa katılıp katılmaması konusunda net bir cevap vermedi ve "Göreceğiz" dedi. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Aleksander Dobrindt ise çözüm paketinde birbirini tamamlayıcı unsurların yer aldığını anlattı.

Uzlaşmanın ayrıntılarını Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ve Çevre Bakanı Svenja Schulze açıklayacak.

Ulaştırma Bakanı Scheuer önceliklerinin, otomobil üreticilerini eski dizel motorlu aracını yenisiyle takas etmek isteyenlere indirim uygulaması olduğunu vurgulamıştı.

Öncesinde neler yaşandı?

Koalisyon ortakları arasında, eski otomobillere egzoz gazını temizleme ünitesi takılması konusunda tartışma çıkmıştı. SDP herkesin yeni model alacak durumda olmadığı konusunda bu çözümde ısrar etmişti.

Federal hükümet bazı konular açıklığa kavuşturulamadığı için donanım masrafının tamamen üretici şirketler tarafından üstlenilmesini istemişti.

Tüketiciyi Koruma Birliği Başkanı Klaus Müller ise, katalizör donanımın ücretsiz değiştirilmesi halinde uzlaşmayı sağlayacaklarını söylemişti.

2017 yılında eski dizel aracını yenisiyle değiştirene 10 bin euroluk indirim uygulanmıştı ve bu indirimden 200 bin kişi yararlanmıştı.

Eski model dizel motorlu araçlardan çıkan azot oksit nedeniyle, Hamburg'daki ana arterler zehirli gaz emisyon üst sınırını aşan araçlara kapatılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Deutsche Welle