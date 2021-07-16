Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

TRT Haber, Almanya’da sel felaketinin yaşandığı bölgede. Almanya’nın batısındaki sel felaketinde 81 kişi öldü, bin 300 kişi kayıp. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/b165HurwGK pic.twitter.com/m8yJN62UGY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2021

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Alman ordusundan 900'e yakın askerin, sel sonrası çalışmalarda görev aldığı bildirildi.

ABD'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel de felaketten etkilenenlere yardım edileceğini açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine taziye mesajı yayımladı.

Mesajda “Kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.