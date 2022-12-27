"2023 Almanya'daki hastaneler için kabus yılı olabilir."

Bu öngörüyü açıklayan Alman Hastane Derneği oldu.

Dernek Başkanı Gerald Gass, "2023'te kliniklerimiz durdurulamayacak bir iflas dalgasıyla sarsılacak" açıklaması yaptı.

Alman Hastane Enstitüsü de önümüzdeki yıl hastanelerin yaklaşık yüzde 56'sının ekonomik durumlarının daha da kötüye gitmesini bekliyor.

Almanya'da hastaneler bir aydır solunum yolu hastalıklarındaki artış nedeniyle zor durumda.

Bir çok hastanenin özellikle çocuk kliniklerinde boş yatak kalmadı.

Hastane çalışanlarının da hastalık nedeniyle raporlu olması sorunları daha da büyüttü.

Son yılların en büyük grip dalgasıyla boğuşan ülkede, Aralık ayında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılların ortalamasından yüzde 12 daha fazla.

