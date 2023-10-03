Almanya'daki camilerde "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenleniyor

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) bu yılki temasını "İbadet düşündürür, canlandırır, birleştirir" olarak belirlediği "Açık Kapı Günü"nde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler yoğun ilgi gösteriyor.

Almanya'da 900'den fazla caminin bağlı bulunduğu DİTİB Genel Merkezinin bünyesindeki Köln Merkez Camii'ne gelen konuklar, cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

Köln'de bu yıl 27'ncisi düzenlenen programa, Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker ile kentin yerel yöneticileri de katılarak camiyi ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı açıklamada, Almanya'da bu etkinliklerin başladığı 1997'den bu yana artık camilerde "Açık Kapı Günü" etkinlikleri kültürünün oluştuğunu, her yıl 3 Ekim'de Almanların bilinçli olarak gelerek camileri ziyaret ettiklerini belirtti.

Kuzey, "Özellikle Köln camimizin inşaatından sonra, böyle güzel bir silüetin oluşmasından sonra çok sayıda ziyaretçiyi misafir ediyoruz. Köln Belediye Başkanı'nın ziyareti bizi memnun ediyor. Birlik ve beraberlik açısından, buradaki Müslüman Türk toplumunun kabulü açısından önemli bir işaret. Başkanla özel görüşmemizde camimizin artık Köln'ün bir simgesi haline geldiğini söyledi." dedi.

Kuzey, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz şuna inanıyoruz camimiz mimarisiyle, içindeki Müslümanlarla ve din görevlileriyle birlikte artık Köln'ün bir parçası ve Köln denildiği zaman akla gelen simgelerden biri. Çok sayıda ziyaretçi geliyor. Burada gruplar halinde yıllık yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Bireysel olarak ziyarete gelen, namaza gelen, farklı ülkelerden kardeşlerimiz var. Hepsinin başımızın üstünde yeri var."

"Açık Kapı Günü" etkinlikleri kapsamında, gün boyu çeşitli seminer, sergi ve etkinlikler düzenlenecek, cami rehberleri ziyaretçilere camileri tanıtacak.

Köln'deki merkez camisini gün boyu 5 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.