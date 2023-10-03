Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2023 17:39

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Meclis'teki sağcı milletvekillerine provokatif Mescid-i Aksa çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya istedikleri zaman "aralıksız" baskın yapabilmeleri ve burada ibadet edebilmeleri çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Meclis'teki sağcı milletvekillerine provokatif Mescid-i Aksa çağrısı
[Fotograf: AA]

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, yakın zamanda İsrail parlamentosundaki sağcı milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ben-Gvir, güvenlik kabinesinin bir an önce toplanıp "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya günün 24 saatinde aralıksız girebilmeleri ve burada ibadet etmeleri için karar almasını" talep etti.

Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mekanı olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa'ya, Yahudiler İsrail polisi denetiminde pazardan perşembeye kadar sabah ve öğlen belirli saatlerde baskın düzenliyor.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Sukot Bayramı boyunca 2 bin kadar fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırıyor.

İsrail'de hahambaşılığı Mescid-i Aksa baskınlarına izin vermiyor

İsrail'deki Hahambaşılığı fetvaları doğrultusunda, Yahudilerin çoğu Mescid-i Aksa'ya baskın eylemlerinden uzak duruyor.

Ancak radikal Yahudi bazı gruplar, Mescid-i Aksa'nın yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa etme çağrıları eşliğinde İsraillileri Mescid-i Aksa'da dini ritüeller yapma gerekçesiyle baskınlara teşvik ediyor.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Mescid-i Aksa'yı 1994'ten beri himayesinde tutan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın diye niteliyor.

Provokatif, ırkçı eylem ve söylemleriyle siyaset sahnesinde yükselen Ben-Gvir, yılbaşında bakanlık görevine gelmesinden itibaren üç kere Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

ETİKETLER
İsrail Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Hollanda Savunma Bakanı: Ukrayna ile ilgili yapabileceklerimiz çok fazla
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Rize'de şiddetli yağış: Bazı noktalarda heyelan oldu
18:31
Nijerya'da Lassa ateşi 181 can aldı
18:28
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:23
Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı
18:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde yaptığı çalışmalar Türk halklarının geleceği için yatırımdır
17:53
Yüksek kar vaadiyle 27 kişiyi dolandıran kadına 81 yıl hapis cezası
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ