İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Meclis'teki sağcı milletvekillerine provokatif Mescid-i Aksa çağrısı

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, yakın zamanda İsrail parlamentosundaki sağcı milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ben-Gvir, güvenlik kabinesinin bir an önce toplanıp "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya günün 24 saatinde aralıksız girebilmeleri ve burada ibadet etmeleri için karar almasını" talep etti.

Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mekanı olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa'ya, Yahudiler İsrail polisi denetiminde pazardan perşembeye kadar sabah ve öğlen belirli saatlerde baskın düzenliyor.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Sukot Bayramı boyunca 2 bin kadar fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırıyor.

İsrail'de hahambaşılığı Mescid-i Aksa baskınlarına izin vermiyor

İsrail'deki Hahambaşılığı fetvaları doğrultusunda, Yahudilerin çoğu Mescid-i Aksa'ya baskın eylemlerinden uzak duruyor.

Ancak radikal Yahudi bazı gruplar, Mescid-i Aksa'nın yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa etme çağrıları eşliğinde İsraillileri Mescid-i Aksa'da dini ritüeller yapma gerekçesiyle baskınlara teşvik ediyor.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Mescid-i Aksa'yı 1994'ten beri himayesinde tutan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın diye niteliyor.

Provokatif, ırkçı eylem ve söylemleriyle siyaset sahnesinde yükselen Ben-Gvir, yılbaşında bakanlık görevine gelmesinden itibaren üç kere Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.