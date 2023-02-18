Irkçı terör saldırısının üçüncü yılı nedeniyle yarın Hanau'da tören ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek, kurbanların farklı şehirlerdeki mezarları başında dini tören düzenlenip dua edilecek.

Anma törenine Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein, Federal Milletvekili Pascal Kober, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve yerel yöneticilerin katılması bekleniyor.

Yarın yerel saatle 09.30'da Hanau Şehir Mezarlığı'nda Yasin-i Şerif okunacak, ardından 11.30'da Hanau Marktplatz'da resmi anma töreni düzenlenecek. Saat 12.45'te Ağrılılar Derneğinde Hanau’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okunacak. Saat 14.00'te Dietzenbach Mezarlığı'nda merhum Sedat Gürbüz, kabri başında anılacak.

Ayrıca gün boyu ve akşam, hayatını kaybedenler için şehirdeki camilerde dualar edilecek, ırkçılık karşıtı yürüyüşler yapılacak ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Irkçı terör saldırısı

Söz konusu ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı yapan 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.