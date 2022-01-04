Dortmund şehrinde bir Türk'e ait patates büfesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Ölen veya yaralanan olmazken, büfede 35 bin euro tutarında maddi hasar meydana geldi.

Dortmund İtfaiye Sözcüsü Andreas Pisarski, gece yarısı polisten gelen çağrı ile olay yerine gittiklerini, olay yerine vardıklarında büfenin tamamen yandığını açıkladı.

Pisarski, yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin saatlerce süren soğutma çalışması yaptığını söyledi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.