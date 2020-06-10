Bu kez büyük bir pankart ile gitti. O pankartta aylardır dile getirdiği talebi yazıyordu, "Lütfen bana, kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin." Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. mücadelesini sürdürüyor.

Acılı anne, eylemini üç hafta önce Başbakanlığa taşımıştı. Sesini duyurmak için bir kez daha Almanya Başbakanlık binasının önüne gitti.

Sesini Merkel'e duyurmaya çalıştı

Her çarşamba günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi feryadını Başbakan Angela Merkel ve bakanlara duyurmaya çalıştı.

Yine kızının fotoğrafının olduğu tişörtü giydi. Yanında ise "Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin" yazılı büyük bir pankart vardı.

"Yanımda olmalarını diliyorum"

Kendisine destek verenler bu hafta daha da kalabalıktı. Maide T. bir kez daha evlatları terör örgütünce kaçırılan ailelere seslendi.

"Benim çocuğum gelmediği müddetçe bu eylem gün geçtikçe büyüyecek." diye konuşan acılı anne, "Gençlerin uyanması için uyanak kalması için aynı acıları ailelerin kendileri yaşamamaları için yanımda olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Acılı anne, geçen yıl kasım ayında kaçırılan kızı için aylardır eylem yapıyor.