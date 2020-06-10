Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre son 24 saatte 83 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 255'e yükseldi.

Son 24 saatte 24 bin 799 testin yapıldığı ülkede 5 bin 385 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 113 bin 702, toplam test sayısı ise 754 bin 252 olarak açıklandı.

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap, 43 bin 460 kişiyle en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken en az vaka 444 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Pakistan'da virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 308'e yükseldi.