Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Ekimde revize edilerek kasım ayı için eksi 3,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralık için 3,5 puanlık azalışla eksi 6,7 puana geriledi.

Açıklamada, "Kasım ayında tüketici duyarlılığı, COVID-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle önemli ölçüde azaldı. Önceki ayda olduğu gibi tüketicilerin ekonomik ve gelir beklentileri ile satın alma eğilimleri azaldı" ifadesi kullanıldı.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da 2 Kasım'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalarda mağazaların açık olmasına olanak tanınsa da otel ve restoranlar ve halihazırda salgınla mücadele eden turizm sektöründe yenilenen kapanmanın tüketici iklimi üzerinde ciddi bir etkisi oldu" dedi.

Gelecek haftalarda COVID-19'da enfeksiyon oranının nasıl gelişeceği, tüketici ikliminin yeniden istikrar sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesinde belirleyici rol oynayacağını aktaran Buerkl, "Yalnızca enfeksiyon sayısında önemli bir azalma ve kısıtlamaların hafifletilmesi, daha iyimser bir görünümü geri getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.