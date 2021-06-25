Almanya'da terör listesine alınan örgütlerin sembolleriyle ilgili tartışmalara son vermek için yeni bir düzenleme hazırlandı.

Terör örgütlerine ait sembollerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin tasarı federal parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Ancak tasarının üst kanatta da kabul edilmesi gerekiyor.

Müslümanlara yönelik nefret teşvikine cezai yaptırım

Tasarının yasalaşması durumunda terör örgütü PKK/PYD'ye ait semboller Almanya'da yasaklanacak.

Tasarı kapsamında Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere de cezai yaptırım uygulanacak.

PKK 1993'te terör listesine girdi

Terör örgütleriyle bağlantılı aşırı sağcı grupların buluşma ortamlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak suç sayılacak.

Almanya, terör örgütü PKK'yı 1993 yılında terör listesine almıştı.