Almanya'da terör örgütlerinin sembolleri yasaklanacak
Almanya terörist örgütlerin sembollerini yasaklamaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin tasarı Parlamento'nun alt kanadında kabul edildi. Bu kapsamda sembolleri yasaklanacak örgütler arasında terör örgütü PKK/PYD de var.
Almanya'da terör listesine alınan örgütlerin sembolleriyle ilgili tartışmalara son vermek için yeni bir düzenleme hazırlandı.
Terör örgütlerine ait sembollerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin tasarı federal parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Ancak tasarının üst kanatta da kabul edilmesi gerekiyor.
Müslümanlara yönelik nefret teşvikine cezai yaptırım
Tasarının yasalaşması durumunda terör örgütü PKK/PYD'ye ait semboller Almanya'da yasaklanacak.
Tasarı kapsamında Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere de cezai yaptırım uygulanacak.
PKK 1993'te terör listesine girdi
Terör örgütleriyle bağlantılı aşırı sağcı grupların buluşma ortamlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak suç sayılacak.
Almanya, terör örgütü PKK'yı 1993 yılında terör listesine almıştı.
- 17:24
- 17:28
- 17:27
- 17:09
- 16:58