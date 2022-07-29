Moskova ile Brüksel arasındaki gerilim, doğal gazda zaman zaman kesintiye yol açtı.



AB, Rus gazına bağımlılığından kurtulmak için harekete geçti, üye ülkelerin enerji kullanımını yüzde 15 azaltmasını istedi.



Şimdi tasarruf tedbirleri de peş peşe açıklanıyor.



Berlin'de 200'e yakın yapı aydınlatılamayacak

Almanya'nın başkenti Berlin'den bu konuda bir adım geldi. Kentteki 200 yapı 3 ila 4 hafta süre ile gece ışıklandırılmayacak.



Tasarrufa gidilecek binalar arasında Berlin'in simge yapıları var. Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin belediye Binası, Yahudi Müzesi, bazı kiliseler ile köprü ve heykeller aydınlatılmayacak.

"Gaz kıtlığına karşı enerji tasarrufu"



Hannover şehrinde de bir dizi tedbir alındı. Belediye başkanı, gaz kıtlığına karşı enerji tasarrufu yapılacağını söyledi. 1 Ekim ile 31 Mart arasında kamu binalarının ısıtılmaması, bu yapılarda ve kreşlerde sıcaklığın 20 santigrat derecede tutulması alınan önlemlerden bazıları.



Kentte bundan sonra yüzme havuzları da gaz ile ısıtılmayacak. Buralarda sıcak su ile duş alınmayacak.