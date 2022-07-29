Saat 02.30 sıralarında, Terme ilçesinin Söğütlü mevkiinde seyreden Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Fatma A. ve Osman A., araçtan fırlayarak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatma A. ve Osman A. olay yerinde hayatını kaybetti. Ali A., Serkan A. ve Özlem A. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.