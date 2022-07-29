Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Samsun’da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarpıp takla attı. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Saat 02.30 sıralarında, Terme ilçesinin Söğütlü mevkiinde seyreden Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Fatma A. ve Osman A., araçtan fırlayarak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatma A. ve Osman A. olay yerinde hayatını kaybetti. Ali A., Serkan A. ve Özlem A. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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