Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi COVID-19'dan öldü
Almanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 410 kişinin hayatını kaybetmesiyle nisandan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi.
Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 410 artışla 14 bin 771'e yükseldi.
Son 24 saatte yapılan testlerde, 18 bin 633 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 961 bin 320’ye ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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