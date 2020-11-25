Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 410 artışla 14 bin 771'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan testlerde, 18 bin 633 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 961 bin 320’ye ulaştı.