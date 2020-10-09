Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte 11 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 4 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 516 arttığı, vaka sayısının 314 bin 660'a çıktığı bildirildi.
Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 11 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 589'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının 271 bin 800 olduğu kaydedildi.
Etiketler: almanya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı son durumSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 10:12
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