Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı son durumu müzakere etmek için Moskova'ya davet etmesinin ardından gözler verilecek cevaba çevrildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin'in yaptığı davete 2 ülkenin olumlu yanıt verdiğini iddia etti.

2 ülkenin dışişleri bakanlarının bugün içerisinde Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmesinin beklendiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da görüşmenin yapılacağını doğruladı.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada 'Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya ara buluculuğunda istişarede bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet edildi” ifadeleri kullanılmıştı.