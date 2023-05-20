Almanya'da sandıklar ikinci tur için kuruldu

Cumhurbaşkanını belirlemek için sandıklar yurt dışında 2. kez kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya"da, yerel saat 08:00'de oy verme işlemi başladı.

Vatandaşlar başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluşturdu

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda oy kullanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde uzun kuyruk oluşturdu

Köln'de yoğun güvenlik önlemi altında oy verme merkezine alınan vatandaşlar 24 sandıkta oy kullandı.

Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik

Oy kullanmak için 150 Km. mesafeden gelen seçmenler duygularını TRT Haber"le paylaştı.

"Geldiğimizde uzun bir kuyruk vardı. Uzun bir sürede bekledik ama bu görevimizi yapmak bizim için bir onur ve gururdu. İnşallah milletimiz ve halkımız hakkında hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Diğer bir vatandaş da "Memleketim için oyumu kullandım. Memleketim için hayırlı uğurlu olsun. Askerim, polisim için, bayrağım için, devletim için hayırlı uğurlu olmasını isterim" diye konuştu.

Almanya'da 1 Milyon 501 bin seçmen,13 Başkonsolosluk'da 24 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'ye kadar, Bremen, Aachen , Kassel ve Regensburg seçim merkezlerinde ise hafta sonu saat 18:00'e kadar oy kullanabilecek

Haber: Bülent DÖNMEZ