Almanya’da orman yangını

Almanya basınında yer alan haberlerde yaklaşık 300 hektarlık alanın yandığı ve alevlerin yayıldığı belirtildi.

300 hektarlık alana hızla yayıldı

Yangın bölgesinin başkent Berlin sınırına 50 kilometre mesafede olduğu ifade edilirken 3 köyün tahliye edildiği, yaklaşık 600 kişinin bu tahliyelerden etkilendiği aktarıldı.

Yangının bazı yerlerde 100 metre mesafeye kadar yerleşim birimlerine yaklaştığı ifade edildi.

Potsdam-Mittelmark Kaymakamı Christian Stein, ilk belirlemelere göre yangının bir kaç yerde çıktığını, ardından hızlı bir şekilde 300 hektarlık alana yayıldığını söyledi.

Stein, yaklaşık 300 itfaiye erinin bölgede çalıştığını belirtti.

Treuenbrietzen Belediyesinden yapılan açıklamada, tahliye edilen köylerin Tiefenbrunnen, Klausdorf ve Frohnsdorf olduğu bilgisi paylaşıldı.

Brandenburg eyaletinin orman yangınları sorumlusu Raimund Engel, evlerinden ayrılmak zorunda kalanların şimdilik spor salonunda kalacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA