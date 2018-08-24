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Kongo'da Ebola salgını 61 can aldı

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 103 Ebola vakasına rastlandığını, 61 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Kongoda Ebola salgını 61 can aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 21 Ağustos itibarıyla 103 Ebola vakasına rastlandığını, bunlardan 76'sının teyit edildiğini duyurduğunu açıkladı.

Ebola nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, ülkenin çeşitli kesimlerinde yeni şüpheli vakaların görülmeye devam ettiğini aktardı.

BM'nin 8 Ağustos'tan bu yana 2 bin kişiye aşı yaptığını söyleyen Dujarric, Demokratik Kongo Cumhuriyeti için ihtiyaç duyulan 1,67 milyar dolarlık fonun sadece yüzde 24'ünün karşılandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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