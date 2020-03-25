Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vakalar ile birlikte, toplam enfekte kişi sayısı da 31 bin 554'e yükseldi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 919'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 423 bini aşmış durumda.