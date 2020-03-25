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Rusya'da 7,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.
Etiketler: rusya deprem Kuril adalarıSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 07:57
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