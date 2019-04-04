Mallinckrodt Caddesi'nde 4 Nisan 2006'da işlettiği büfe önünde öldürülen Mehmet Kubaşık'ın öldüğü yerde yapılan anıta, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkonsolos Cebeci, gerek aile gerekse Dortmund'da yaşayan Türk toplumu olarak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Cebeci, "NSU terör örgütü ve uzantıları mutlaka tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmalı. Adaletin tecelli etmesi, toplum vicdanının rahatlaması bakımından çok büyük bir önem taşıyor" dedi.

Bu arada, Dortmund ve diğer kentlerde, NSU terör örgütü aleyhine ve ırkçılık karşıtı yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA