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Dünya
AA 14.12.2023 12:52

Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik baskınlar yapıldı

Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik yapılan baskınlarda, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik baskınlar yapıldı

Karlsruhe şehrindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, haklarında arama kararı çıkarılan kişilere yönelik Erfurt ve Eisenach'ta yapılan baskınlarda, 2 kişi örgüt üyesi olmak, 1 kişi örgüte destek vermek şüphesiyle gözaltına alındı.

Neonazi örgütü "Knockout 51"in üyelerine karşı Jena Yüksek Bölge Mahkemesinde devam eden devlet güvenlik davasında, halen 4 şüpheli yargılanıyor.

Grup üyelerine yönelik kasım sonunda Thüringen ve Hessen'de düzenlenen operasyon çerçevesinde, şüphelilerin mülklerinde aramalar yapılmıştı.

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