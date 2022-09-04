Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya'nın Duisburg kentinde FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.
İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.53'de meydana gelen olayda 8 araç yandı ve soğutma işlemleri devam ediyor.
İlk belirlemelere göre, kaza sonucu uçakta bulunan 2 kişi öldü, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
Kaza sonrası kapatılan A59 otoyolu da yeniden trafiğe açıldı.
Yerel basına göre, kaza sonrası insanların otoparka yığılmasının önlenmesi amacıyla sirkteki gösteriye ara verilmedi.
Etiketler: Almanya Uçak Kazası
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