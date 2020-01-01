Dünya
Almanya’da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın01 Ocak 2020 Çarşamba 12:25 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:34
Almanya’nın Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar telef oldu.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Krefeld Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gece "inanılmaz bir trajedi" yaşandığı belirtilerek, maymun evinin tamamen yandığı bildirildi.
"En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan olmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yangının sebebinin henüz bilinmediği, olayın soruşturulduğu bildirildi.
Maymun evinin yanındaki goril bahçesinin yangından etkilenmediği, bahçedeki "Kidogo" adlı goril ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, hayvanat bahçesinin bugün kapalı olacağı duyuruldu.
Alman basınında çıkan haberlerde, yangında 30'dan fazla hayvanın telef olduğu bilgisi yer aldı.
Kaynak: AA
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