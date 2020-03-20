Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte 11 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31'e yükseldiğini açıkladı.
Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 958 vaka ile birlikte, toplam enfekte kişi sayısı da 13 bin 957'ye yükseldi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:32
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